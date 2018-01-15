2018-01-15T18:07:13+03:00
Экономика

«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

Председатель правления российского холдинга заявил, что компания удовлетворена вердиктом суда
Денис СУХОВ
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«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»Фото: REUTERS
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«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом». Об этом заявил председатель правления российского газового холдинга Александр Медведев.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?», - сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также пени за просрочку оплаты. Суд снизил годовой объем закупок топлива по контракту с Украиной до 5 млрд кубометров и сохранил условие «бери или плати» («take or pay») для 80% этого объема. Киев обязан возобновить покупку газа с 2018 года.

При этом инстанция отменила запрет на реэкспорт российского газа и привязку стоимости топлива к ценам на нефтепродукты.

Контрактная цена на газ была ретроактивно снижена для второго квартала 2014 года с $485 до $352 за тысячу кубометров, хотя «Нафтогаз» рассчитывал на пересмотр цен, начиная с мая 2011 года.

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