Анкара обвинила США в попытке создать террористическую армию на севере Сирии

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:31:06+03:00

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В Анкаре раскритиковали решение возглавляемой США коалиции подготовить отряды пограничной безопасности из бойцов «Сирийских демократических сил», состоящих преимущественно из курдов.

«США играют с огнем, сотрудничая в борьбе с террористами ИГ (запрещена в РФ) не с Турцией, а с боевиками террористической организации PYD/YPG (курдские отряды самообороны), и поставляя им тысячи грузовиков с оружием. Сегодня же США пытаются создать армию террористов, называя ее «силами по обеспечению безопасности границ Сирии», - заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, действия Вашингтона несовместимы с «дружбой, союзничеством и моделью стратегического партнерства с Турцией».

Ранее коалиция США анонсировала создание отрядов пограничной безопасности из ветеранов СДС, которые планируется разместить на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также по течению Евфрата.

Комментируя планы коалиции, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал «задушить новую террористическую армию пока она не родилась».