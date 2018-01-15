Памфилова: Максимальное число кандидатов на выборах президента РФ не превысит 19 человек

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:51:51+03:00

Во вторник ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации уполномоченных представителей трех партий, последними выдвинувших своих претендентов на пост главы государства

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Максимальное число кандидатов в президенты на выборах в марте этого года не превысит 19 человек. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, во вторник ЦИК рассмотрит вопрос регистрации уполномоченных представителей от трех партий, последними выдвинувших претендентов на пост главы государства.

«Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента», - заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. ЦИК уже зарегистрировал кандидатов от партий ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Как выдвиженцы от парламентских фракций, они были освобождены от сбора подписей в свою поддержку.

Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец. По закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. Избирательный штаб Путина сообщил, что собрал уже более 700 тысяч подписей.