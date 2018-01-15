Британская балерина в 80 лет сумела сдать экзамен по танцам

15 Янв. 2018 2018-01-15T19:14:33+03:00

В прошлый раз она пыталась сделать это 58 лет назад, но сломала руку

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Жительница Великобритании Барбара Питерс стала самой возрастной балериной Соединенного Королевства. Экзамен по танцам она сдала в 80 лет. Письмо с поздравлениями в адрес балерины прислала Королевская академия танца Лондона.

Как сообщает газета Daily Mail, несмотря на свой возраст, женщина в течение 55 минут исполняла три танца: классический, характерный и произвольный. В предыдущий раз Барбара пыталась сдать итоговый экзамен 58 лет, но потерпела неудачу упала и сломала руку.

В этот раз удачно исполненные танцы подарили британке не только звание балерины, но и попадание сразу в несколько книг рекордов мира. Также британские журналисты отмечают, что Барбара Питерс начала танцевать с двух лет, а в девять уже сдала первый экзамен. Любимому занятию балерина посвятила всю жизнь.