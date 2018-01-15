2018-01-15T19:45:33+03:00
В мире

Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве

В Минобороны королевства отметили, что не видят враждебных намерений в полетах российских бомбардировщиков и их сопровождении самолетами НАТО
Денис СУХОВ
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Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространствеПерехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространствеФото: REUTERS
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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, на перехват которых поднимались истребители F-16 ВВС Бельгии, находились в международном воздушном пространстве. Об этом сообщил источник в оборонном ведомстве королевства.

«Российские ВВС, возможно, проверяют, как мы реагируем, и мы реагируем, как принято. Никаких враждебных намерений тут нет», - цитирует слова источника агентство РИА Новости.

В Минобороны Бельгии подтвердили, что два F-16 королевских ВВС получили из центра воздушных операций НАТО в немецком Уэдеме указание подняться в воздух для перехвата двух российских Ту-160 над Северным морем.

Бельгийские истребители сопровождали бомбардировщики ВКС РФ до зоны ответственности британских ВВС.

С прошлой недели Бельгия отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса. Эту миссию она поочередно выполняет с Нидерландами. В оперативной готовности находится пара истребителей, которая в течение двух минут должна подняться в воздух на перехват неидентифицированных самолетов.

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