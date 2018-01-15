Петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы
В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы .
В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает свою хозяйку Саванну из школы. Видео, на котором птица бежит к школьному автобусу, стало хитом соцсетей. За несколько дней оно набрало почти 200 тысяч просмотров! А на YouTube-канал Frog The Rooster, который посвящён необычному петуху, обратили внимание все мировые СМИ.
- Лягушка встречает свою хозяйку Саванну после школы. Это его ежедневная рутина, - поясняется в описании к ролику.
Пользователей YouTube такое поведение петуха растрогало.
- Пожалуйста, не ешьте его или его детей! - пишет в комментариях The DeadTV.
- Это видео совершенно изменило мой взгляд на петухов и куриц, - отмечает KHANV1CT.
- Этот петух сделает меня веганом! - восхищается Guillermo Indalecio Fernández.
У петуха Лягушки есть аккаунт не только на YouTube, но и в Инстраграме, и в Фейсбуке.