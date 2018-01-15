15 Янв. 2018 2018-01-15T19:46:41+03:00

В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы .

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В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает свою хозяйку Саванну из школы. Видео, на котором птица бежит к школьному автобусу, стало хитом соцсетей. За несколько дней оно набрало почти 200 тысяч просмотров! А на YouTube-канал Frog The Rooster, который посвящён необычному петуху, обратили внимание все мировые СМИ.

- Лягушка встречает свою хозяйку Саванну после школы. Это его ежедневная рутина, - поясняется в описании к ролику.

Пользователей YouTube такое поведение петуха растрогало.

- Пожалуйста, не ешьте его или его детей! - пишет в комментариях The DeadTV.

- Это видео совершенно изменило мой взгляд на петухов и куриц, - отмечает KHANV1CT.

- Этот петух сделает меня веганом! - восхищается Guillermo Indalecio Fernández.

У петуха Лягушки есть аккаунт не только на YouTube, но и в Инстраграме, и в Фейсбуке.