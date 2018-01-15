МИД Венгрии обеспокоен ограничениями прав нацменьшинств на Украине

15 Янв. 2018 2018-01-15T20:09:06+03:00

Глава ведомства Петер Сийярто отметил, что Киев не только не стремится смягчить ситуацию, но лишь усугубляет ее

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Ситуация с правами национальных меньшинств на Украине носит серьезный характер, однако Киев продолжает ее усугублять. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Ситуация носит чрезвычайно серьезный характер, если принимать во внимание тот факт, что никто всерьез не воспринял опасность, которую создает закон об образовании на Украине», - отметил Сийярто.

По его словам, особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что Украина не стремится смягчить ситуацию, но напротив, стремится еще сильнее ограничить права нацменьшинств.

«Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Так, в обязательном порядке нужно будет демонстрировать украинский перевод диалогов во время театральных представлений, также нужно будет венгерские газеты печатать на двух языках», - добавил министр.

Сийярто подчеркнул, что новые меры Киева встретят такое же сопротивление Будапешта, как и украинский закон об образовании.