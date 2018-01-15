2018-01-15T21:16:24+03:00
В мире

Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угля

Ограничения против предприятия были введены в ноябре 2017 года за «действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности»
Денис СУХОВ
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Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угляВласти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции против российской компании «Южтранс», которая ранее поставляла в страну уголь антрацитовой группы. Соответствующий приказ был опубликован в электронной базу ведомства.

В начале ноября прошлого года украинские власти ввели санкции против 18 российских компаний за «действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности». Ограничения коснулись предприятий пищевой промышленности, поставщиков оборудования и строительных материалов.

Тогда под санкциями оказался и «Южтранс». На предприятии отметили, что введенные ограничения негативно отразятся прежде всего на украинских потребителях угля, а компания найдет новые рынки сбыта.

В результате конфликта в Донбасее Киев лишился доступа к шахтам, где добывался необходимый стране антрацит. В условиях дефицита Украина обратилась к импорту дефицитного угля из России, США и ЮАР.

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