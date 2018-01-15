Глава Минобрнауки на месте разберется в причинах поножовщины в пермской школе

15 Янв. 2018 2018-01-15T21:34:51+03:00

Ольга Васильева отправится в Пермь по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Васильева отправится в Пермь по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

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Министр образования и науки Ольга Васильева лично отправится в Пермь, чтобы разобраться на месте в причинах поножовщины в одной из местных школ. Соответствующее поручение поступило от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения», - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что Васильева возглавит правительственную рабочую группу, которая займется выяснением обстоятельств инцидента. По результатам расследования меры безопасности в школах могут быть усилены.

Утром 15 января в персмкой школе №127 произошло нападение — двое вооруженных ножами подростков атаковали учащихся и педагогов. В результате пострадали 15 человек.