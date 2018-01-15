15 Янв. 2018 2018-01-15T23:25:58+03:00

В Минобороны РФ подтвердили сопровождение российских Ту-160 британскими и бельгийскими истребителями Фото: Роман ЗЛОБИН

Стратегические бомбардировщики выполняли многочасовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей

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В Министерстве обороны РФ подтвердили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый многочасовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

«Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Отмечается, что на отдельных участках маршрута самолеты ВКС РФ сопровождали истребители бельгийских и британских ВВС.

В министерстве подчеркнули, что все регулярные полеты российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств. Ранее бельгийские власти подтвердили, что два истребителя королевских ВВС были подняты для перехвата российских Ту-160, находившихся в международном воздушном пространстве.