ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ
Центризбирком готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение избирательной кампании Павла Грудинина федеральными телеканалами, если такое обращение поступит. Об этом сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.
«Если поступит, обязательно будем рассматривать… Я не могу стопроцентно сказать, получил ли ЦИК...В любом случае, пока мне на рассмотрение эта телеграмма не поступала», - цитирует Гришину РИА Новости.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе государства Владимиру Путину с жалобой на то, что федеральные каналы недостаточно внимания уделяют кампании кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. В частности, его встречам с общественностью и доверенными лицами.
Зюганов призвал восстановить «честную и принципиальную конкуренцию». Как заявили в КПРФ, соответствующее обращение было также направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректорам Первого Канала и ВГТРК Констанину Эрнсту и Олегу Добродееву.