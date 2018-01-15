ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ

15 Янв. 2018 2018-01-15T22:26:47+03:00

Коммунисты уверены, что федеральные каналы уделяют мало внимания встречам их кандидата с доверенными лицами и общественностью

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Центризбирком готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение избирательной кампании Павла Грудинина федеральными телеканалами, если такое обращение поступит. Об этом сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.

«Если поступит, обязательно будем рассматривать… Я не могу стопроцентно сказать, получил ли ЦИК...В любом случае, пока мне на рассмотрение эта телеграмма не поступала», - цитирует Гришину РИА Новости.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе государства Владимиру Путину с жалобой на то, что федеральные каналы недостаточно внимания уделяют кампании кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. В частности, его встречам с общественностью и доверенными лицами.

Зюганов призвал восстановить «честную и принципиальную конкуренцию». Как заявили в КПРФ, соответствующее обращение было также направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректорам Первого Канала и ВГТРК Констанину Эрнсту и Олегу Добродееву.