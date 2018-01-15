2018-01-15T22:26:47+03:00
Политика

ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ

Коммунисты уверены, что федеральные каналы уделяют мало внимания встречам их кандидата с доверенными лицами и общественностью
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments43
Секретарь ЦИК Майя ГришинаСекретарь ЦИК Майя ГришинаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Центризбирком готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение избирательной кампании Павла Грудинина федеральными телеканалами, если такое обращение поступит. Об этом сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.

«Если поступит, обязательно будем рассматривать… Я не могу стопроцентно сказать, получил ли ЦИК...В любом случае, пока мне на рассмотрение эта телеграмма не поступала», - цитирует Гришину РИА Новости.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе государства Владимиру Путину с жалобой на то, что федеральные каналы недостаточно внимания уделяют кампании кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. В частности, его встречам с общественностью и доверенными лицами.

Зюганов призвал восстановить «честную и принципиальную конкуренцию». Как заявили в КПРФ, соответствующее обращение было также направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректорам Первого Канала и ВГТРК Констанину Эрнсту и Олегу Добродееву.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полиция Лондона начала расследование смерти солистки The Cranberries
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Журналиста RT France не пустили на пресс-конференцию в Елисейский дворец
Возле посольства Индии в Афганистане разорвалась ракета
В Минобороны РФ подтвердили сопровождение российских Ту-160 британскими и бельгийскими истребителями
Глава Минобрнауки на месте разберется в причинах поножовщины в пермской школе
Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угля
Умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries
МИД Венгрии обеспокоен ограничениями прав нацменьшинств на Украине
Петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы
Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве
Британская балерина в 80 лет сумела сдать экзамен по танцам
Памфилова: Максимальное число кандидатов на выборах президента РФ не превысит 19 человек
Анкара обвинила США в попытке создать террористическую армию на севере Сирии
«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
На рудниках в Африке нашли пятый по величине алмаз в мире
"Заминировавший" Курский вокзал мужчина получил четыре года колонии
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и кризис на Украине
В Вашингтоне в метро поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов
Ксения Собчак: «Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?»
После резни в Перми могут быть усилены меры безопасности в школах
В Москве более тысячи человек эвакуированы из горящей электрички
Ксения Собчак: Приватизация 90-х была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров»