Возле посольства Индии в Афганистане разорвалась ракета

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:10:18+03:00

Зданию дипредставительства нанесен незначительный ущерб, никто из сотрудников не пострадал

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Возле индийского посольства в столице Афганистана Кабуле разорвалась ракета. Зданию был нанесен незначительный материальный ущерб, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

«Пожара не было, никто не пострадал. Наш временный поверенный в делах проинформировал, что все сотрудники посольства целы и невредимы», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что центр Кабула подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты упали в дипломатическом квартале Шах-Дарак, одна из них разорвалась рядом с посольством Канады. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел не затронул российское диппредставительство, которое располагается в другом районе города. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Афганистане.

Ранее в Кабуле террорист-смертник совершил самоподрыв возле поста полиции в районе Банои. В результате погибли 20 человек, поменьшей мере 30 пострадали.