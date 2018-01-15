Журналиста RT France не пустили на пресс-конференцию в Елисейский дворец

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:24:22+03:00

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Журналистам RT France отказали в аккредитации в Елисейском дворце. Пресс-секретаря президента Эммануэля Макрона в понедельник проводил брифинг посвящённый визиту французского лидера в Кале, который состоится 16 января.

Корреспондент RT France Кевин Берг намеревался принять участие в пресс-конференции и отправил подтверждение в администрацию президента. Но когда Берг прибыл на мероприятие, его не пропустили. Объяснили решение просто, он работает на RT, значит «не журналист, а чтобы попасть на брифинг, нужно быть журналистом»

Ранее журналист RT пытался попасть на саммит лидеров средиземноморских стран в Риме на, в котором Макрон принимал участие. Администрация президента Франции просто перестала выходить на связь. Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — заявила она.