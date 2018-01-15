2018-01-15T23:57:06+03:00
Общество

Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Виктор Анпилов скончался в больнице 15 января после перенесенного инсульта
Юлия ДИВЕЕВА
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Виктор Анпилов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССВиктор Анпилов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Умер лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Об этом сообщила экс-депутат Государственной Думы Дарья Митина.

По ее словам, Анпилов скончался поздно вечером 15 января в больнице, где находился после перенесенного обширного инсульта. Приступ у политика случился 13 января по дороге на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами.

"Триннадцатого января ехал на встречу Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал - oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", - сказала онав интервью ТАСС.

Виктор Иванович Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. В 1973 году окончил журфак МГУ. Работал на Кубе переводчиком, затем комментатором Гостелерадио СССР, а потом корреспондентом в Никарагуа.

В 1992 году стал одним из создателей движения «Трудовая Россия». В последние годы был председателем Исполкома этой рганизации.

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