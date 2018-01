Полиция Лондона начала расследование смерти солистки The Cranberries

16 Янв. 2018 2018-01-16T00:14:42+03:00

Солистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан Фото: REUTERS

Скотланд-Ярд начал расследование причин смерти ирландской певицы и автора песен, солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба лондонской полиции, не называя при этом имени и обстоятельств смерти.

Правоохранители лишь отметили, что заведено дело, смерть пока считают необъяснимой, идет следствие.

"Полиция района Вестминстер имеет дело со скоропостижной кончиной. Сотрудники полиции были вызваны в 09:05 (12:05 мск) понедельника, 15 января, в отель на улице Парк лейн. Смерть женщины на пятом десятке была констатирована на месте ", - рассказали ТАСС в полиции столицы Великобритании.

Ранее британская пресса сообщила, что Долорес О’Риордан скончалась в номере отеля в Лондоне, куда прилетела из Ирландии для записи новых треков в студии.

Она была вокалисткойрок-группы The Cranberries с 1990 года. Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года. Долорес выпускала и сольные альбомы. У певицы остались трое детей.