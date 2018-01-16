На Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс «Печора»
На Украине прошли успешные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125 М "Печора". Испытания проводили компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч".
Как сообщается на официальной странице КБ в Facebook, из нового ЗРК была пущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.
"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - говорится в пояснении к размещенному видео с полигона.
Также в бюро сообщили, что максимальная дальность поражения с новыми ракетами составляет 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 километров.
Напомним, 3 января на Украине пошли испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Видео испытаний было размещено на YouTube-канале "Национального промышленного портала".