На Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс «Печора»

16 Янв. 2018 2018-01-16T01:04:49+03:00

Испытания ЗРК C-125 М "Печора" на Украине. Фото: стоп-кадр видео Фото: СОЦСЕТИ

На полигоне произвели запуск ракет с активной радиолокационной головкой самонаведения

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На Украине прошли успешные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125 М "Печора". Испытания проводили компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч".

Как сообщается на официальной странице КБ в Facebook, из нового ЗРК была пущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - говорится в пояснении к размещенному видео с полигона.

Также в бюро сообщили, что максимальная дальность поражения с новыми ракетами составляет 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 километров.

Напомним, 3 января на Украине пошли испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Видео испытаний было размещено на YouTube-канале "Национального промышленного портала".