Умер актер и режиссер театра «Современник» Владимир Поглазов

16 Янв. 2018 2018-01-16T02:34:14+03:00

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В Москве умер Владимир Поглазов - актер и режиссер театра "Современник", преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина. Печальное известие в своем Instagram сообщил актер и телеведущий Александр Олешко.

По его словам, Поглазов был удивительным педагогом и замечательным артистом.

"Весь день в слезах... Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным и вот вечером такие вот вести.. Царствие небесное..... Светлая память Вам дорогой , добрый, прекрасный человек!!!!", - написал Олешко.

Владимир Поглазов родился 8 января 1945 года. В 1971 году окончил Театральное Училище имени Бориса Щукина у Юрия Катина-Ярцева. Более 20 лет проработал в Московском театре "Современник", как артист и режиссер. Поставил более 10 спектаклей в России и за рубежом, был главным режиссером «Классного театра на Лесной», руководил коллективом «Компания Владимира Поглазова». Заслуженный деятель искусств РФ.