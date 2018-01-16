Премьер Румынии Михай Тудосе подал в отставку

16 Янв. 2018 2018-01-16T02:22:22+03:00

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В понедельник, 15 января, премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку. Об этом политик сообщил журналистам, выходя из штаб-квартиры Социал-демократической партии (СДП) после заседания исполкома.

"Я еду во дворец Виктории , чтобы забрать вещи", - сказал Тудосе.

Актив СДП проголосовал за лишение своей политической поддержки нынешнего главы правительства, который провел на своем посту шесть с половиной месяцев. решение должно снять напряженность из-за противостояния сторонников партийного лидера Ливиу Драгни и сторонников Тудосе, передает ТАСС.

Теперь президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации с представленными в высшем законодательном органе политическими партиями. Левоцентристская коалиция большинства СДП-АЛДЕ должна выдвинуть кандидатуру нового руководителя правительства. Йоханнис либо одобрит ее, либо выдвинет своего кандидата.