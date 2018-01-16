2018-01-16T02:54:36+03:00
Общество

Президент Ирландии назвал смерть О Риордан большой потерей для ирландской музыки

Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью солистки группы The Cranberries
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Ирландии Майкл Хиггинс. Фото: Пресс-служба Ирландской лейбористской партииПрезидент Ирландии Майкл Хиггинс. Фото: Пресс-служба Ирландской лейбористской партии
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Неожиданная скоропостижная смерть ирландской певицы и солистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан станет большой потерей для ирландской современной музыки. Такое мнение высказал президент Ирландии Майкл Хиггинс в своем соболезновании в связи с кончиной артистки

«С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе», - говорится в письме, распространенном пресс-службой главы государства.

Хиггинс напомнил, что он начинал свою карьеру в городе-графстве Лимерик, где была основана группа The Cranberries, и где он познакомился с музыкантами и Долорес.

«Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей», - отметил Хиггинс.

Напонмим, 15 января Долорес О’Риордан скончалась в номере отеля в Лондоне. В Англии певица работала над новым альбомом.

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