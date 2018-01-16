У президента Грузии Георгия Маргелашвили родился третий ребенок

16 Янв. 2018 2018-01-16T03:30:51+03:00

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в третий раз стал отцом. Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в Facebook.

"Родился Тома Маргвелашвили", — написал глава государства.

В администрации президента рассказали, что супруга президента родила в понедельник в клинике Гудушаури в Тбилиси. Вес новорожденного - 2,950 килограмма. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, передает РИА Новости.

У художницы и актрисы Маки Чичуя и Маргелашвили уже есть один общий сын – трехлетний Теймураз. У президента есть также дочь Анна от первого брака. Она уже совершеннолетняя.

Для первой леди брак тоже повторный. Старшую дочь Маки Чичуя зовут Машо.