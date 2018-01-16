Палестина приостановила признание Израиля государством
Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства. Такое решение было принято в понедельник вечером на заседании руководителей ООП в городе Рамалла.
В итоговом документе также сказано, что Палестина отказывается от дальнейшего сотрудничества с израильскими властями в области безопасности и экономической сфере.
Исполнительный комитет ООП приостановит «признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство поселений», передает WAFA.
«Совет подтвердил свое отрицание и осуждение израильского апартеида, который Израиль пытается осуществить в качестве альтернативы созданию независимого палестинского государства», - говорится в заявлении.
ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа.