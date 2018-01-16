Более 20 человек погибли в ходе вооруженных столкновений у аэропорта Триполи

16 Янв. 2018 2018-01-16T04:11:26+03:00

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В Триполи в понедельник произошли вооруженные столкновения между группировками, в результате которых погибли 22 человека и более сотни получили ранения. Перестрелка произошла вблизи единственного используемого в настоящее время аэропорта Митига в ливийской столице.

Стычки начались после того, как боевики "Аль-Бакара" попытались освободить из расположенной на территории аэропорта тюрьмы заключенных, многие из которых связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сила сдерживания специального назначения при МВД Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа дали боевикам отпор. Как сообщил глава полевого госпиталя в Триполи Абдель Даима ар-Рабта, у Митиги погибли 16 человек и более 50 получили ранения. Представитель силовиков рассказал, погибли 6 бойцов спецназа и еще 55 военных ранены, передает ТАСС.

Сейчас авиасообщение с Триполи прервано. Все рейсы перенаправляются в расположенную в 200 км восточнее Мисурату.