Роспортребнадзор предупреждает о вспышках гепатита А на Украине
На Украине в Николаевской области отмечена вспышка гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные украинского Миниздрава.
Отмечается, что за 11 месяцев 2017 года по стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.
«Вспышки регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов являлось нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены», - говорится в предупреждении ведомтсва.
В Николаевской области на 5 января было 47 заболевших желтухой. Из них 38 человек госпитализированы, в том числе шесть детей. У двоих пациенов медики отмечают тяжелое состояние. Эпидемиологи исследуют питьевую воду в регионе.
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Россиян просят учитывать эту информацию при планировании поездок.