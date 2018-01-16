2018-01-16T04:38:45+03:00
Политика

Роспортребнадзор предупреждает о вспышках гепатита А на Украине

В 2017 году по республике было отмечено 29 вспышек заболевания
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине эпидемиологи изучают воду на вирус гепатита АНа Украине эпидемиологи изучают воду на вирус гепатита А
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На Украине в Николаевской области отмечена вспышка гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные украинского Миниздрава.

Отмечается, что за 11 месяцев 2017 года по стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.

«Вспышки регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов являлось нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены», - говорится в предупреждении ведомтсва.

В Николаевской области на 5 января было 47 заболевших желтухой. Из них 38 человек госпитализированы, в том числе шесть детей. У двоих пациенов медики отмечают тяжелое состояние. Эпидемиологи исследуют питьевую воду в регионе.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Россиян просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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