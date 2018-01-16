Новый ГОСТ для водки может вступить в силу в России в 2019 году
В следующем году в России могут вступить в силу новый государственный стандарт (ГОСТ) для классической водки. Росстандарт разработал документ под названием «Российское качество. Классическая водка. Технические условия».
Документ содержит в себе требования к продукту, который претендует называться классическим. Так напиток должен иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом, цитируют документ «Известия».
«В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков», - отметили в Росстандарте.
Производство должно полностью осуществляться на территории Российской Федерации. Сырье - пшеница или рожь, выращенные без пестицидов, и смягченная вода из скважин.
При этом Росстандарт допускает, что производители могут использовать словосочетание «классическая водка» даже если они не будут соблюдать новый ГОСТ.