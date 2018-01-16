С 2018 года в российских поездах дети старше 10 лет смогут ездить без взрослых

16 Янв. 2018 2018-01-16T05:31:48+03:00

В ФПК изучают опыт других перевозчиков по сопровождению детей

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Уже в этом году «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) планирует предоставить возможность россиянам отправлять своих детей в поездки на поезде без сопровождения взрослых. Об этом рассказал генеральный директор АО ФПК Петр Иванов.

"Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению", - сказал он.

Он пояснил, что проводник принимает обязательства передать ребенка по прибытии в пункт назначения встречающему доверенному лицу, передает "Россияская газета".

Пока дети без родителей могут путешествовать на поезде только в составе организованных групп под присмотром сопровождающих взрослых. Сегодня проводник ни за что не пустит ребенка в вагон одного.

А вот услуга сопровождения ребенка в самолетах существует уже давно и оплачивается дополнительно к стоимости билета.

Также Иванов напомнил, что в этом году на месяц увеличится глубина продажи железнодорожных билетов. То есть теперь купить проездной документ на междугородный рейс можно будет за 120 дней до даты отправления.