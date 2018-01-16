Актера Кевина Спейси обвинили в расизме

16 Янв. 2018 2018-01-16T05:57:30+03:00

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Голливудскую звезду Кевина Спейси снова обвиняют, но на этот раз в расизме. С заявлением выступил руководитель охранной фирмы в США, которую наняли для обеспечения безопасности на съемках первого сезона сериала «Карточный домик».

Как пишет Daily Mail, глава компании VIP Protective Services 51-летний Эрл Блу рассказал, что Спейси отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы, пожимать им руки, позволял себе оскорбления в их адрес на съемочной площадке.

По словам Блу, сотрудники службы охраны смотрели трейлер "Карточного домика", когда года глава фирмы услышал, как Спейси говорит управляющему по безопасности: «Я не хочу, чтобы эти люди смотрели мой трейлер».

После этого продюсеры сериала разорвали миллионный контракт с фирмой пояснив Эрлу, что должны делать все, чтобы Спейси был в хорошем расположении духа ради съемок.

Блу молчал шесть лет, но теперь решил подать на актера в суд иск, поскольку его капризы нанесли урон охранной фирме Эрла, в которой работают более 40 человек.