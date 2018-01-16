2018-01-16T06:59:58+03:00
Спорт

Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

В первом поединке турнира Большого шлема она победила немку Татьяну Марию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария Шарапова выиграла первый матч в Мельбурне.Мария Шарапова выиграла первый матч в Мельбурне.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

С победы начала свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису россиянка Мария Шарапова. В поединке первого раунда она одержала победу над немецкой спортсменкой Татьяной Марией.

Итоговый счет поединка по сетам - 6:1, 6:4 в пользу российской спортсменки. Встреча между двумя теннисистками продолжалась 1 час и 20 минут. Соперницей Шараповой по второму кругу станет победительница игры между Варварой Лепченко из США и Анастасией Севастовой из Латвии.

Для Марии Шараповой этой второе участие в турнире Большого шлема после отбытия дисквалификации за мельдоний сроком на 15 месяцев. В прошлом году она успела сыграть лишь на Открытом чемпионате США по теннису.

Завершится Australian Open 28 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Яровая хочет запретить магазинам возвращать нереализованные скоропортящиеся продукты
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"
Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума