Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

16 Янв. 2018 2018-01-16T06:59:58+03:00

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С победы начала свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису россиянка Мария Шарапова. В поединке первого раунда она одержала победу над немецкой спортсменкой Татьяной Марией.

Итоговый счет поединка по сетам - 6:1, 6:4 в пользу российской спортсменки. Встреча между двумя теннисистками продолжалась 1 час и 20 минут. Соперницей Шараповой по второму кругу станет победительница игры между Варварой Лепченко из США и Анастасией Севастовой из Латвии.

Для Марии Шараповой этой второе участие в турнире Большого шлема после отбытия дисквалификации за мельдоний сроком на 15 месяцев. В прошлом году она успела сыграть лишь на Открытом чемпионате США по теннису.

Завершится Australian Open 28 января.