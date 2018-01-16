США передали курдским отрядам в Сирии партию ПЗРК

16 Янв. 2018 2018-01-16T07:42:19+03:00

Сирийские курды получили от США ПЗРК с ракетами класса "земля-воздух" Фото: REUTERS

Вооружение поставили в Африн, где проживают сирийские курды

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Соединенные Штаты поставили курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщило в понедельник межарабское издание «Аль-Масдар».

По его данным, вооружение передали еще на прошлой неделе в муниципалитет Африн, в котором проживают сирийские курды. Помощь оказана отрядам, воюющим против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Издание также пишет, что сделка между США и курдами была тайной.

Ранее президент Турции Реджеп тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит создания у своих границ курдской «террористической армии». Он предупредил, что турецкие военные готовы «в любую минуту» начать новую операцию на севере Сирии, чтобы «решить проблему» в удерживаемом курдами Африне.

Негодование Эрдогана вызвало сообщение США о создании отрядов пограничной безопасности из ветеранов СДС, которые должны будут охранять границу Сирии с Турцией и Ираком.