Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. Об этом рассказали в пресс-службе лидера республики.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 16-18 января.
"Глава государства прибыл в Вашингтон", говорится на официальном сайте лидера республики.
Отмечается, что в ходе своего визита Назарбаев встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Какие темы будут обсуждаться, пока неизвестно.
Также казахский лидер побеседует с представителями официальных и деловых кругов США и примет участие в тематических дебатах Совета Безопасности ООН, которые в этот раз будут посвящены нераспространению оружия массового уничтожения
Напомним, что накануне Назарбаев пообщался с американским послом в республике Джорджем Кролом.