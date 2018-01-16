Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:19:50+03:00

Во время официального визита в США президент Казахстана также примет участие в заседании Совбеза ООН

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. Об этом рассказали в пресс-службе лидера республики.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 16-18 января.

"Глава государства прибыл в Вашингтон", говорится на официальном сайте лидера республики.

Отмечается, что в ходе своего визита Назарбаев встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Какие темы будут обсуждаться, пока неизвестно.

Также казахский лидер побеседует с представителями официальных и деловых кругов США и примет участие в тематических дебатах Совета Безопасности ООН, которые в этот раз будут посвящены нераспространению оружия массового уничтожения

Напомним, что накануне Назарбаев пообщался с американским послом в республике Джорджем Кролом.