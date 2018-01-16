2018-01-16T12:19:50+03:00
В мире

Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Во время официального визита в США президент Казахстана также примет участие в заседании Совбеза ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments43
Президент Казахстана Нурсултан НазарбаевПрезидент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. Об этом рассказали в пресс-службе лидера республики.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 16-18 января.

"Глава государства прибыл в Вашингтон", говорится на официальном сайте лидера республики.

Отмечается, что в ходе своего визита Назарбаев встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Какие темы будут обсуждаться, пока неизвестно.

Также казахский лидер побеседует с представителями официальных и деловых кругов США и примет участие в тематических дебатах Совета Безопасности ООН, которые в этот раз будут посвящены нераспространению оружия массового уничтожения

Напомним, что накануне Назарбаев пообщался с американским послом в республике Джорджем Кролом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Яровая хочет запретить магазинам возвращать нереализованные скоропортящиеся продукты
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"
Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума