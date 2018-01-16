2018-01-16T08:10:19+03:00
Общество

Причины смерти солистки The Cranberries до сих пор неизвестны

Полиция продолжает выяснять причины смерти солистки The Cranberries Долорес О'Риордан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер и вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'РиорданЛидер и вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'РиорданФото: EAST NEWS
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Причины смерти солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан все еще неизвестны. В полиции смерть 46-летней певицы называют "необъяснимой".

Напомним, что в понедельник, 15 января, тело О'Риордан было обнаружено в одной из гостиниц Лондона. Вокалистка ирландской группы находилась в британской столице для участия в короткой сессии звукозаписи.

По данным телеканал RTE, звонок из отеля в Вестминстере поступил в правоохранительные органы в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск). Прибывшие на место медики констатировали смерть певицы.

Многие поклонники О'Риордан считают, что их кумир могла покончить с собой, но никаких подтверждений таким слухам нет.

Между тем, известно, что популярная в 90-е певица долгое время страдала биполярным расстройством и принимала таблетки после сильнейшего нервного срыва, вызванного разводом с отцом троих ее детей, менеджером группы Duran Duran, Доном Бертоном.

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