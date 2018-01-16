Кузнецова навестила в больнице детей, пострадавших в пермской резне

16 Янв. 2018 2018-01-16T08:37:07+03:00

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова навестила учеников младших классов, пострадавших при резне в пермской школе №127. В ходе рабочего визита в краевую детскую клиническую больницу омбудсмен пообщалась с ребятами и узнала об их самочувствии.

"Сейчас в краевой детской клинической больнице находится 9 человек, двое из них в реанимации в тяжелом и средней тяжести состоянии", - сообщается на официальной странице Института Уполномоченных по правам ребенка в РФ в соцсетях.

Кузнецова пообщалась с младшеклассниками, которые получили ножевые раненияФото: ВКонтакте

Напомним, что в понедельник двое подростков в масках проникли в одну из пермских школ с ножами и напали на учительницу и учеников 4 "Б" класса. В результате ЧП пострадали 15 человек - двум детям и педагогу понадобились операции. Нападавших задержали. Их мотивы сейчас выясняются.

Между тем, Кузнецова призвала перейти к принятию мер, направленных на изменение самого подхода к воспитанию детей, и созданию алгоритма реагирования в подобных ситуациях, несмотря на то, что они происходят редко.