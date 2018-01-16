2018-01-16T09:04:14+03:00
Политика

Ниинистё считает отношения между Финляндией и Россией хорошими

Несмотря на конфликты по некоторым вопросам, сотрудничество двух стран продолжается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Финляндии Саули Ниинистё и российский глава Владимир ПутинПрезидент Финляндии Саули Ниинистё и российский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что сейчас отношения между Хельсинки и Москвой хорошие, но ровно настолько, насколько позволяют санкции и другие аспекты международной политики.

Так, в числе препятствий к установлению еще более близких контактов между странами глава республики назвал темы Крыма и Украины, по которым позиции государств никак не сходятся.

"Я бы сказал, что у нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно <...>. У нас с соседями есть много свободного пространства для развития сотрудничества. Я это продолжу", - сказал Ниинистё в эфире телеканала Yle 1.

Он также рассказал, что пока не рассматривает вопрос вступления республики в североатлантический альянс. Это будет иметь смысл лишь в том случае, если "Россия начнет видеть в ЕС и Финляндии такого же врага, какого видит в НАТО". Пока же об этом ничто не говорит.

Напомним, что Ниинистё решил баллотироваться на второй срок. Выборы президент назначены на 28 января.

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