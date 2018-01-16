2018-01-16T10:04:58+03:00
Звезды

Продажи альбомов The Cranberries резко выросли на фоне смерти Долорес О Риордан

Солистка группы умерла в возрасте 46 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Ирландская рок-группа The CranberriesИрландская рок-группа The CranberriesФото: REUTERS
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Продажи альбомов ирландской рок-группы The Cranberries резко выросли на фоне неожиданной смерти солистки коллектива Долорес О Риордан.

Как сообщает таблоид TMZ, спрос на альбом Something Else вырос более чем на 900 000%.

А также резко увеличились продажи сборников Are You Listening?, Everybody Else Is Doing It и других.

Напомним, накануне стало известно, что в номере одного из лондонских отелей было найдено тело 46-летней Долорес О Риордан. Певица приехала в столицу Великобритании на запись композиции. Пресс-секретарь исполнительницы не сообщил причины ее смерти, а лишь отметил, что члены семьи Долорес тяжело переживают эту новость.

Поклонники певицы считают, что она могла покончить с собой или ошибиться с дозой лекарств. Полиция сейчас называет смерть О Риордан "необъяснимой".

The Cranberries — одна из самых популярных ирландских групп 1990-х годов, прославившаяся композициями Zombie, Linger, Ode to my family, Just my imagination.

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