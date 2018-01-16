Продажи альбомов The Cranberries резко выросли на фоне смерти Долорес О Риордан
Продажи альбомов ирландской рок-группы The Cranberries резко выросли на фоне неожиданной смерти солистки коллектива Долорес О Риордан.
Как сообщает таблоид TMZ, спрос на альбом Something Else вырос более чем на 900 000%.
А также резко увеличились продажи сборников Are You Listening?, Everybody Else Is Doing It и других.
Напомним, накануне стало известно, что в номере одного из лондонских отелей было найдено тело 46-летней Долорес О Риордан. Певица приехала в столицу Великобритании на запись композиции. Пресс-секретарь исполнительницы не сообщил причины ее смерти, а лишь отметил, что члены семьи Долорес тяжело переживают эту новость.
Поклонники певицы считают, что она могла покончить с собой или ошибиться с дозой лекарств. Полиция сейчас называет смерть О Риордан "необъяснимой".
The Cranberries — одна из самых популярных ирландских групп 1990-х годов, прославившаяся композициями Zombie, Linger, Ode to my family, Just my imagination.