После ЧП в пермской школе в российских школах выработают дополнительные меры безопасности

16 Янв. 2018 2018-01-16T11:57:55+03:00

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Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что меры безопасности во всех учебных заведениях страны могут быть усилены. Такая необходимость появилась после очередного инцидента с нападением на образовательное учреждение.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков в масках ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 "Б" класса, и ранили ножом 15 человек, в том числе учительницу. В результате двум ребятам и педагогу понадобились операции. Несколько человек все еще находятся в реанимации. Нападавшие задержаны.

"Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и мы их обсудим со всем гражданским сообществом", - цитирует "Интерфакс" вице-премьера.

Голодец подчеркнула, что изучением этого "вопиющего инцидента" займется спецгруппа во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Серьезные усилия будут направлены на то, чтобы не допустить повторения подобных ЧП.