Трамп и Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове
Во вторник, 16 января, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также сообщили о готовности усиливать координацию сил для решения этого вопроса.
"В ходе телефонного разговора лидеры обменялись взглядами по последнему прогрессу в вопросе Корейского полуострова и условились укреплять коммуникацию и сотрудничество по этой проблеме", — сообщило Центральное телевидение Китая.
Кроме того, стороны рассмотрели экономическое и торговое сотрудничество двух стран. По словам Си Цзиньпина, что "экономическое и торговое сотрудничество принесло значительную выгоду обоим государствам, страны должны сохранить эту здоровую и стабильную динамику".
Трамп заявил, что Вашингтон готов работать с Пекином, чтобы укреплять линию обмена на высоком уровне решать различные вопросы в торгово-экономической отрасли.