2018-01-16T10:02:56+03:00
В мире

Трамп и Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

Во время беседы лидер КНР выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Пекина и Вашингтона
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд ТрампПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Во вторник, 16 января, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также сообщили о готовности усиливать координацию сил для решения этого вопроса.

"В ходе телефонного разговора лидеры обменялись взглядами по последнему прогрессу в вопросе Корейского полуострова и условились укреплять коммуникацию и сотрудничество по этой проблеме", — сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того, стороны рассмотрели экономическое и торговое сотрудничество двух стран. По словам Си Цзиньпина, что "экономическое и торговое сотрудничество принесло значительную выгоду обоим государствам, страны должны сохранить эту здоровую и стабильную динамику".

Трамп заявил, что Вашингтон готов работать с Пекином, чтобы укреплять линию обмена на высоком уровне решать различные вопросы в торгово-экономической отрасли.

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