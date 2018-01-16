2018-01-16T10:08:13+03:00
Экономика

Минздрав в новой стратегии ЗОЖ снова поделит продукты на здоровые и вредные

Российские производители список считают дискриминационным и возмущены тем, что их предложения исключить его из документа не приняли во внимание
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Министерстве здравоохранения подготовили проект закона о формировании здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года. Документ направили на согласование в ФАС и минэкономики. Как стало известно "Коммерсанту", в проекте сохранилось разделение ряда категорий продуктов на здоровые и вредные, несмотря на то, что против такого списка выступали многие российский производители. В частности документ предлагает установить акцизы на подслащенные напитки и продукты, содержащие много соли.

Также Минздрав предлагает менять рецептуру производства продуктов, чтобы они содержали меньше жиров, соли и сахара. А вредные продукты вообще намерены запретить рекламировать. Не согласны производители и с требованием к маркировке продуктов, направленных на здоровое питание.

В минздраве же считают, что проект полностью доработан и рассчитывают на его утверждение уже до 22 января. В это время в ФАС все же уточнили,что к документу есть ряд замечаний.

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