2018-01-16T10:12:24+03:00
Умные вещи

WhatsApp признан самым популярным мессенджером в России

Также жители нашей страны часто используют Viber, Telegram, а также приложения Facebook и "Вконтакте"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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71% москвичей предпочитают WhatsUp71% москвичей предпочитают WhatsUpФото: REUTERS
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Самым популярным у россиян мессенджером признан WhatsApp, который установили более 70% москвичей и 59% пользователей смартфонов по всей стране. Такие результаты были получены институтом современных медиа MomriInstitute в ходе исследования, в котором приняли участие жители городов с населением более 100 тысяч человек.

Согласно отчету, вторым по популярности стал мессенджер Viber. Его регулярно используют 37% опрошенных москвичей и 36% россиян в целом. При этом мессенджер социальной сети "ВКонтакте" предпочитают 27% жителей столице и 32% пользователей гаджетов по всей стране.

Приложение для обмена сообщениями от Facebook также довольно известно. Им пользуются 14% россиян и 23% москвичей. Столько же жителей столицы предпочитают Telegram. В целом мессенджером Павла Дурова пользуются 19% граждан.

Причем популярнее всего приложение у молодых людей, в частности у мужчин. Более половины опрошенных используют Telegram регулярно, и лишь 30% обращаются к нему изредка, передает газета "Известия".

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