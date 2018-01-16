Минтруд: власти регионов должны принять дополнительные меры для повышения рождаемости

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:16:59+03:00

По данным СМИ, ведомство уже направило губернаторам письма с соответствующими рекомендациями

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Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало регионам страны принять дополнительные меры для повышения рождаемости. Письма с соответствующими рекомендациями уже направлены руководителям субъектов.

"О необходимости принять дополнительные меры по увеличению рождаемости сказано в проекте методических рекомендаций, подготовленных Минтрудом", - сообщила газета "Известия" во вторник, 16 января.

Отмечается, что региональным властям необходимо составить плановые показатели до 2020 года "по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту". Предложения по дополнениям будут направлены на утверждение в кабмин.

"Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности", - сообщается в рекомендациях.

В документе отмечается, что речь идет, к примеру, о региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий, создании 12-часовых детских садов.