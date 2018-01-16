СМИ узнали о планах солистки The Cranberries перед смертью

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:32:56+03:00

Долорес ОРиордан планировала перезаписать хит Zombie и для этого договорилась о встрече с группой Bad Wolves

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СМИ узнали о планах солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан, тело которой было обнаружено накануне в номере отеля в Лондоне.

Как сообщил телеканал Sky News, О'Риордан собиралась во вторник, 16 января, записать новую версию популярной в 1990-е годы композиции коллектива Zombie.

Для этого, по данным СМИ, певица договорилась о встрече с группой Bad Wolves в студии звукозаписи. По словам представителя группы, Долорес позитивно оценила их версию своей песни и заявила о своей заинтересованности в сотрудничестве.

Музыкальный продюсер и друг вокалистки Дэн Уэйт подтвердил эту информацию.

"Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, рассказав, как сильно она полюбила версию ее песни Zombie в исполнении Bad Wolves, она с нетерпением ждала нашей встречи в студии для записи вокала", - сказал Уэйт.

Напомним, ранее стало известно о смерти 46-летней Долорес О'Риордан. Полиция назвала кончину "необъяснимой".