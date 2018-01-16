2018-01-16T10:43:19+03:00
В мире

В США супруги держали 13 своих детей на цепи и морили их голодом

Одной девушке удалось сбежать и сообщить об издевательствах в полицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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49-летняя Луиз Анна Терпин и 57-летний Дэвид Аллен Терпин49-летняя Луиз Анна Терпин и 57-летний Дэвид Аллен ТерпинФото: facebook.com
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В США были задержаны супруги, которые держали 13 своих детей на цепи и на протяжении неустановленного времени морили их голодом. Об этом говорится в заявлении шерифа округа Риверсайд.

Утром 14 января в экстренные службы позвонила 17-летняя девушка, которая сообщила, что сбежала из дома, расположенного в городе Перрис штата Калифорния, где ее родители насильно держат еще 12 своих детей. Прибывшие на место полицейские увидели страшную картину.

"Некоторые дети были прикованы цепями к кроватям, расположенным в темном и дурно пахнущем помещении", - говорится на странице шерифа в Facebook.

Власти были шокированы тем, что лишь пятеро обнаруженных в доме "пленников" являются несовершеннолетними, остальные семеро из-за истощения, выглядят гораздо младше. Так, возраст пострадавших составляет от 2 до 29 лет. Всех их накормили и отправили на медицинское обследование.

Между тем, родители - 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиз Анна Терпин задержаны. В их отношении проводится расследование.

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