2018-01-16T10:54:43+03:00
Общество

Ростуризм предупреждает россиян о серьезном похолодании в Мексике

Температура в столице страны может опуститься до -4 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ростуризм предупреждает отдыхающих в Мексике россиян о возможном серьезном похолодании. В Мехико температура может опуститься до -4 градусов. О максимальном уровне погодной угрозы 16 января объявили власти Мексики. Россиянам и всем туристам рекомендуют сохранять спокойствие, прислушиваться к рекомендациям властей, выбирать подходящую одежду, соблюдать меры личной безопасности.

Раньше также всех туристов и жителей Мексики призвали выбирать одежду по погоде и с большей осторожностью пользоваться отопительными приборами.

Напомним, что обычно в Мексике в январе температура около 25 градусов выше ноля. Это курортный сезон и сейчас в стране много отдыхающих, в том числе и из России. До этого экстремально низкие температуры были зафиксированы и в США. Минусовые значения были зафиксированы, например, в Флориде.

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