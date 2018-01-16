Ростуризм предупреждает россиян о серьезном похолодании в Мексике

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:54:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростуризм предупреждает отдыхающих в Мексике россиян о возможном серьезном похолодании. В Мехико температура может опуститься до -4 градусов. О максимальном уровне погодной угрозы 16 января объявили власти Мексики. Россиянам и всем туристам рекомендуют сохранять спокойствие, прислушиваться к рекомендациям властей, выбирать подходящую одежду, соблюдать меры личной безопасности.

Раньше также всех туристов и жителей Мексики призвали выбирать одежду по погоде и с большей осторожностью пользоваться отопительными приборами.

Напомним, что обычно в Мексике в январе температура около 25 градусов выше ноля. Это курортный сезон и сейчас в стране много отдыхающих, в том числе и из России. До этого экстремально низкие температуры были зафиксированы и в США. Минусовые значения были зафиксированы, например, в Флориде.