2018-01-16T10:59:46+03:00
Общество

ФСБ прекратила преследование замглавы УСБ СК по делу о взятке от Шакро Молодого

При этом, по данным источника, полковник Александр Ламонов все еще находится под стражей
Екатерина БОЛГОВА
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Источник сообщил о прекращении дела против замглавы УСБ СКИсточник сообщил о прекращении дела против замглавы УСБ СКФото: "КП" Архив
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Уголовное преследование заместителя начальника управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по подозрению в получении взятки вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) прекрашено Федеральной службой безопасности.

Об этом во вторник, 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, у полковника есть право на реабилитацию. При этом он до сих пор находится под стражей в связи с расследованием дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

Напомним, Шакро Молодого арестовали в 2016 году. Его подозревали в вымогательстве восьми миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements, тогда в результате конфликта перед заведением на Рочдельской улице погибли два человека. Всего по делу проходят четырнадцать человек, в частности, были арестованы начальник Ламонова Михаил Максименко и экс-замглавы столичного ГСУ СК генерал Денис Никандров.

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