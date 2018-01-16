ФСБ прекратила преследование замглавы УСБ СК по делу о взятке от Шакро Молодого

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:59:46+03:00

При этом, по данным источника, полковник Александр Ламонов все еще находится под стражей

Изменить размер текста: A A

Уголовное преследование заместителя начальника управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по подозрению в получении взятки вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) прекрашено Федеральной службой безопасности.

Об этом во вторник, 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, у полковника есть право на реабилитацию. При этом он до сих пор находится под стражей в связи с расследованием дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

Напомним, Шакро Молодого арестовали в 2016 году. Его подозревали в вымогательстве восьми миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements, тогда в результате конфликта перед заведением на Рочдельской улице погибли два человека. Всего по делу проходят четырнадцать человек, в частности, были арестованы начальник Ламонова Михаил Максименко и экс-замглавы столичного ГСУ СК генерал Денис Никандров.