Япония готовится к эвакуации граждан с территории Южной Кореи

16 Янв. 2018 2018-01-16T11:01:28+03:00

Японцы собираются эвакуировать из опасной зоны лишь своих и американских граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такие меры могут быть приняты в случае перехода КНДР к военным действиям

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В Токио готовят план эвакуации людей из Южной Кореи на случай, если КНДР решит нанести удар по территории соседней республики. Причем вывозить из опасной зоны японцы планируют лишь своих и американских граждан.

Так, ожидается, что при возникновении чрезвычайной ситуации эвакуируемых людей перевезут в порт Пусан, а там посадят на военные корабли. Оттуда граждан доставят к острову Цусима, а после отправят на Кюсю.

Между тем, власти Южной Кореи с таким раскладом не согласны. Сеул запрещает японским военным кораблям приближаться к своим портам. Однако в Токио уверены, что в случае опасности они смогут пришвартовать свой флот рядом с судном США, которые являются союзниками обеих стран.

По данным газеты "Иомиури", в рамках разработки плана делегация японских чиновников уже отправилась на Цусиму, где ее члены осмотрели местные отели, а также проверили запасы воды и продовольствия.