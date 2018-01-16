Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"
Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия был внесен в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице портала в Facebook.
"Гедриректор "Рустави-2" попал в чистилище за сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых - разрушение институтов государственной власти нашей страны", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал фотографии писем, адресованных ФСБ РФ от имени нынешнего президента Украины Петра Порошенко, в которых тот обязуется не вредить России и неукоснительно соблюдать ее законодательство.
Сообщается, что документ был подписан в 2007 году, после того, как предпринимателю отказали в пересечении границы.
В "Миротворец" Гварамия был внесен на следующий день после интервью "КП в Украине", в котором он объяснил, почему уверен в подлинности документов.
В администрации президента Украины данные письма посчитали "низкопробной подделкой и фейком".