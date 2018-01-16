2018-01-16T12:44:01+03:00
В мире

Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"

Ника Гварамия обвинили в участии в информационных операциях против Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ника ГварамияНика ГварамияФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия был внесен в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице портала в Facebook.

"Гедриректор "Рустави-2" попал в чистилище за сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых - разрушение институтов государственной власти нашей страны", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал фотографии писем, адресованных ФСБ РФ от имени нынешнего президента Украины Петра Порошенко, в которых тот обязуется не вредить России и неукоснительно соблюдать ее законодательство.

Сообщается, что документ был подписан в 2007 году, после того, как предпринимателю отказали в пересечении границы.

В "Миротворец" Гварамия был внесен на следующий день после интервью "КП в Украине", в котором он объяснил, почему уверен в подлинности документов.

В администрации президента Украины данные письма посчитали "низкопробной подделкой и фейком".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил Василия Ланового с 84-летием
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии
Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов
Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма
Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,2
Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой
В Колумбии при обрушении моста погибли 9 человек
За пять лет в России стали пить меньше на 80%
Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде
Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"
В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома
Путин направил приветствие участникам Гайдаровского форума