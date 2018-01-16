Глава телеканала "Рустави-2" внесен в базу сайта" Миротворец"

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:44:01+03:00

Ника Гварамия обвинили в участии в информационных операциях против Украины

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Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия был внесен в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице портала в Facebook.

"Гедриректор "Рустави-2" попал в чистилище за сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых - разрушение институтов государственной власти нашей страны", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее телеканал "Рустави-2" опубликовал фотографии писем, адресованных ФСБ РФ от имени нынешнего президента Украины Петра Порошенко, в которых тот обязуется не вредить России и неукоснительно соблюдать ее законодательство.

Сообщается, что документ был подписан в 2007 году, после того, как предпринимателю отказали в пересечении границы.

В "Миротворец" Гварамия был внесен на следующий день после интервью "КП в Украине", в котором он объяснил, почему уверен в подлинности документов.

В администрации президента Украины данные письма посчитали "низкопробной подделкой и фейком".