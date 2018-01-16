В Германии школьный автобус с пассажирами врезался в стену жилого дома

16 Янв. 2018 2018-01-16T11:30:51+03:00

В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома Фото: REUTERS

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Во вторник, 16 января, в немецком городе Эбербах, федеральная земля Баден-Вюртемберг, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Транспортное средство со школьниками врезалось в стену жилого дома.

Как сообщило местное издание Rhein Neckar Zeitung, в результате происшествия пострадали 43 человека. Отмечается, что из них шестеро детей были госпитализированы в тяжелом состоянии. По сведениям правоохранительных органов пострадавшими в аварии стали не менее двадцати человек.

Отмечается, что автобус въехал в стену жилого здания по пути в учебное заведение — авария произошла после семи утра на улице Одельвальдштрассе. Причина происшествия пока не установлена, проводится проверка. На месте аварии находятся представители полиции, пожарной службы и скорой помощи. Дорога в районе случившегося полностью заблокирована.