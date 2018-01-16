2018-01-16T11:37:22+03:00
Спорт

Мария Шарапова: "Думала, что получила солнечный удар в первой игре в Австралии"

Российская теннисистка поделилась впечатлениями от победного старта в Мельбурне
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова в Мельбурне.Мария Шарапова в Мельбурне.Фото: REUTERS
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Россиянка Мария Шарапова успешно прошла барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии. В первом поединке она в двух партиях одолела немку Татьяну Марию - 6:1, 6:4. После матча Шарапова рассказала о том, в каких непростых условиях прошел для нее первый поединок в Мельбурне.

- Даже не знаю, что на меня нашло. Когда подавала на партию, то подумала, что счет 40:15, а не 30:30. Наверное, солнечный удар случился, - приводит слова Шараповой ТАСС.

Отметим, что второй соперник Марии в матчах Australian Open - Анастасия Севастова из Латвии. Поединок пройдет послезавтра в Мельбурне.

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