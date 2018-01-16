Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде

16 Янв. 2018 2018-01-16T11:47:27+03:00

Итоговое решение по тому, какой будет наша форма, озвучат позднее

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Все меньше времени остается до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. А вот у российских спортсменов до сих пор не существует формы, в которой они предстанут на Играх в Южной Корее. Одно из предложений - взять "на вооружение" флаг и гимн Советского союза. В МОК прокомментировали данное предложение.

- МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря, - приводит слова представителей МОК агентство "Р-Спорт".

Напомним, что 5 декабря МОК принял решение допустить "чистых" спортсменов из России на Олимпиаду под нейтральным флагом. Наша команда будет называться "Олимпийские атлеты России". Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.