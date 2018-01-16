Американка убила детей, которых хотела сделать звездами YouTube, и покончила с собой

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:06:05+03:00

Кристина Тредвей каждый раз предстает на видео в разных образах Фото: скриншот с видео

Кристина Тредвей регулярно снимала своих сына и дочь на телефон и выкладывала записи в интернет [видео]

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На востоке США 34-летняя Кристина Тредвей убила своих сына и дочь, а после совершила самоубийство. Инцидент произошел в субботу, 13 января, в Северной Каролине.

В полицию поступило сообщение, что на одной из трасс под мостом обнаружено тело женщины. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что местная жительница сама свела счеты с жизнью.

На фото и видео вся семья выглядит довольно счастливойФото: СОЦСЕТИ

В результате было решено наведаться в квартиру погибшей. Там правоохранители нашли еще два трупа. По версии следствия, перед тем, как покончить с собой, Тредвей сначала убила двухлетнюю дочь и семилетнего сына. Об этом говорят обнаруженные на телах детей признаки насильственной смерти.

Как сообщает телеканал WKRN со ссылкой на полицейских, что именно могло спровоцировать мать на такую жестокость пока неизвестно.

Между тем, на YouTube-канале американки можно найти множество видеороликов, на которых она или ее дети исполняют каверы на популярные песни.