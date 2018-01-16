2018-01-16T12:19:27+03:00
Политика

Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» жителей Крыма

По словам депутата Госдумы, такие заявления могут свидетельствовать «об ущербности взглядов»
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на слова телеведущей, кандидата в президенты России Ксении Собчак о «неполноценности» жителей полуострова.

Напомним, ранее Собчак в эфире Радио «Комсомольская правда» завила об «ущемленности» прав крымчан. В качестве примеров она привела отсутствие филиалов Сбербанка, сложность выезда за границу и непроведение матчей чемпионата мира по футболу.

«По моему мнению, измерение полноценности человека возможностью пользования Сбербанком или зарубежными поездками может говорить об ущербности взглядов отдельных кандидатов в президенты», - сказала Полконская в интервью «КП».

Она отметила, что не видеть уникальность Крыма сейчас «может только глупец», так как сейчас регион находится в стадии активного развития.

«Радует, что именно к нам в Крым едут иностранные туристы. И мы будем делать все возможное для процветания Российского Крыма и Севастополя и для поддержки нашего президента Владимира Путина», - добавила депутат.

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