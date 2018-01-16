Здание посольства Австралии в Москве продают за 12,18 млн долларов

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:19:57+03:00

Дипмиссия будет оставаться в особняке на правах аренда до 2022 года

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В Москве продают особняк посольства Австралии. За здание хотят получить 12,18 миллионов долларов. Трехэтажный дом находится неподалеку от Кремля и парка Зарядье, общая площадь всех помещений в нем 1740 квадратных метров, около здания расположена парковка на 30 машин.

Реализацией особняка занимается Kalinka Group. Продается особняк вместе с арендатором - собственно, дипломатическим представительством Австралии. При этом договор аренды действителен до 2022 года. Квадратный метр в здании стоит 9 тыс кв.м., окупится вложение должно через 11 лет. Эксперты сообщают, что обычные сроки окупаемости таких особняков - не меньше 13 лет, при этом арендные договора в них заключены на небольше сроки, в среднем - до 11 месяцев.

Так что эта покупка может стать для кого-то дорогой, но чрезвычайно выгодной.